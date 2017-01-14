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Irak'ta silahlı saldırı

Irak'ın Diyala ilinde orduya ait bir kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1'i subay 2 askerin öldüğü, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

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Irakta silahlı saldırı

Diyala polisinde yüzbaşı Habib eş-Şemri, yaptığı açıklamada kimliği belirsiz kişilerin Diyala il merkezi Bakuba kentinin İmam Veys bölgesinde orduya ait kontrol noktasına düzenlediği saldırı sonucu biri teğmen 2 askerin öldüğünü, 4 askerin yaralandığını belirtti.

Şemri, ordunun da olay yerine çok sayıda takviye güç göndererek saldırganları yakalamak için çalışma başlattığını aktardı.

Diyala polisi geçen hafta, terör örgütü DEAŞ militanlarının ile sızmalarını engellemek için Kerkük ve Salahaddin illerinin sınırında geniş çaplı operasyon düzenlemişti.

DEAŞ, 2014 yılının yaz aylarında Diyala'nın büyük bir kısmında kontrolü sağlamıştı. Irak ordusu da uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle düzenlediği askeri operasyonlarla Diyala'da DEAŞ'ın kontrolündeki tüm bölgeleri geri almıştı.

Etiketler: Irak, Diyala, silahlı saldırı
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