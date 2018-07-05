Irak'ta Şii lider Sadr'ın askeri yardımcısı öldürüldü

Irak güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'ın askeri yardımcısı ve milis gücü Seraya es-Selam'ın (Barış Tugayları) komutanlarından Şevki Haddad, dün Necef'e bağlı Kufe'deki evinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu öldü.

Irak polisi olayla ilgili araştırma başlatırken, Sadr kanadından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Sadr'a bağlı milis gücü, ülkenin Salahaddin vilayeti civarında ve ona bağlı Bağdat'ın kuzeyindeki Samarra bölgesinde askeri varlık gösteriyor.

Mukteda es-Sadr, Seraya es-Selam bünyesinde görev yapan birliklerinin çoğunu feshetme kararı almıştı.

Seraya es-Selam'ın faaliyetlerinin sadece Bağdat, Samarra ve ülkenin güneyindeki Kerbela'da devam edeceğini, bunların dışındaki birliklerin feshedileceğini belirten Sadr, mevcut Seraya es-Selam komutanlarının kendisinin danışmanı olduğunu, başka bir görevlerinin bulunmadığını bildirmişti.

Kaynak: AA

