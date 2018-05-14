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Irak'ta Şii lider Sadr'dan 'seçim zaferine hazır olun' açıklaması

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, "Bağdat'taki reform destekçileri, zafer kutlamasına hazır olun. Bunun için başlama işaretini benden bekleyin." dedi.

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Irakta Şii lider Sadrdan seçim zaferine hazır olun açıklaması

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, desteklediği Sairun koalisyonunun seçimden zaferle çıkacağını söyleyerek, "Bağdat'taki reform destekçileri, zafer kutlamasına hazır olun. Bunun için başlama işaretini benden bekleyin." ifadelerini kullandı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğine bağlı bazı kaynaklar, ülke genelinde dün yapılan seçimlerde, Başbakan Haydar el-İbadi'nin başını çektiği Nasır Koalisyonunun birinci, Sadr'ın desteklediği Sairun koalisyonun ise ikinci olduğunu öne sürdü.

Irak İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, seçim sonrası sokak ve caddelerde yapılacak kutlamalarda, silah kullanılmaması uyarısında bulunarak, havaya ateş açanların cezalandıracağını belirtti.

Kaynak: AA

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