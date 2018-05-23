Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın ABD'li yetkililerle temas kurduğu iddia edildi

Reuters'in, Şii lider Mukteda Sadr'ın Politbüro Temsilcisi Ziya Esedi'ye dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer Sadr'ın desteklediği ve seçim birincisi olan Sairun koalisyonundan bazı üyelerle temasa geçti.

Esedi'nin, "ABD'lilerle doğrudan bir temas söz konusu değil ancak bu iletişim kanalları açmak için Sairun üyeleri aracılığıyla yapıldı" dediği bildirildi.

Ziya Esedi haberi yalanladı

Haber üzerine açıklama yapan Esedi, ABD'lilerin Sadr'ın koalisyonuyla temasa geçtiğini yalanladı.

Esedi, şunları söyledi:

"Bazı basın organları, Washington ile Sairun koalisyonu üyeleri arasında temasın olduğu bilgisini bana dayandırarak verdi. Bunu tamamen yalanlıyorum. ABD'lilerle hiçbir temas söz konusu değil. Bize aracı gönderiyorlar ancak biz onlarla aracılar vasıtasıyla dahi masada oturmayı ve iş birliği yapmayı reddediyoruz."

12 Mayıs'ta yapılan seçimde Sadr'ın desteklediği koalisyon birinci olmuştu

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden Sadr'ın desteklediği koalisyon birinci çıkarak 329 sandalyeli meclise 54 milletvekili gönderdi. Sadr, seçim birinciliğini elde etmesine rağmen hükümeti tek başına kuramıyor. Sadr meclise giren diğer gruplarla ittifak yapmak zorunda olduğunu bildiği için ikamet ettiği Necef'i bırakarak hükümet kurma görüşmeleri için günlerdir başkent Bağdat'ta bulunuyor.

Seçim ikincisi İran destekli Fetih koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçimden üçüncü çıkan Başbakan Haydar el-İbadi ile Sünni ve Kürt yetkililerle de görüşen Sadr, bu aralar sıkça kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda 'tüm Iraklı renklerin' yer alacağı bir hükümet kurmak istediğini belirtiyor.

İbadi de dünkü basın toplantısında, Sadr ile tüm siyasi grupların yer alacağı 'teknokrat' hükümeti kurma konusunda fikir birliğine vardıklarını söylemişti.

Sadr'ın Bağdat'ta İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile de görüştüğü iddia ediliyor. ABD karşıtı olarak bilinen Sadr mesafeli olduğu İran'ın Irak'taki nüfuzundan da rahatsız.

Kaynak: AA