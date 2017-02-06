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Irak'ta şiddet olayları 600 bin çocuğu 'babasız' bıraktı

Irak Planlama Bakanlığınca yapılan araştırmaya göre, 2003'teki ABD işgali sonrası yaşanan şiddet olaylarından dolayı 600 bin çocuk yetim kaldı.

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Irakta şiddet olayları 600 bin çocuğu babasız bıraktı

Irak'ta 2003'teki ABD işgali sonrası yaşanan şiddet olaylarından dolayı 600 bin çocuğun yetim kaldığı bildirildi.

Irak Planlama Bakanlığı Sözcüsü Abduzzehra Hindavi, "Irak'ta 2003 ile 2015 yılı sonuna kadar yaptığımız araştırmalara göre, çeşitli şiddet olaylarından dolayı 600 bin çocuk yetim kaldı." dedi.

Hindavi, bu istatistiğin terör örgütü DEAŞ tarafından 2014'te işgal edilen Salahaddin, Enbar ve Musul'u kapsamadığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Hindavi, Musul'un tamamı terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldıktan sonra bu üç kentte de yetimlerin tespitine başlayacaklarını ifade etti. AA

Etiketler: Irak Planlama Bakanlığı, abd, işgal, Irak, DEAŞ
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