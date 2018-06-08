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Irak'ta seçimlerden sonra üçlü ittifak oluşturuldu

Irak'ta seçimin galibi olan Şii lider Mukteda es-Sadr'ın başını çektiği üçlü ittifak oluşturuldu.

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Irakta seçimlerden sonra üçlü ittifak oluşturuldu

Siyasi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sadr'ın desteklediği ve seçim birincisi olan Sairun Koalisyonu, Şii dini lider Ammar el-Hekim'in Ulusal Hikmet Koalisyonu ve eski Başbakan İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonu birleşerek ittifak oluşturdu.

Bu ittifakla, 329 sandalyeli mecliste çoğunluğun elde edilerek, hükümetin kurulması hedefleniyor. İttifaka diğer siyasi gruplardan da katılım olacağı iddia ediliyor.

Irak'ta, 12 Mayıs'ta yapılan şaibe ve düşük katılımın damga vurduğu seçimlerde, ABD karşıtlığıyla bilinen ve İran'a karşı mesafeli olan ülkedeki en büyük Şii tabana sahip Mukteda es-Sadr'ın koalisyonu, 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye kazanarak seçim birincisi olmuştu.

Buna karşı Hekim'in koalisyonu 20 milletvekili çıkarırken, Allavi ise 21 sandalye elde etmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: seçim, ittifak, Irak, hükümet kurma
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