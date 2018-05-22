Irak'ta seçimin galibi Sadr'dan tüm kesimlere ılımlı mesaj

Irak'ta genel seçimden birinci çıkan Şii lider Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından ılımlı açıklamalar yaptı.

"Ben Mukteda, aklen Şii'yim, iyi niyetli bir Sünni'yim, güzel kokulu Hristiyan'ım, ilkeli bir Sabi'yim, parlak bir Kürt'üm, ricacı bir Türkmen'im, fani bir Keldani'yim ve fedakar bir Şebek'im."

Mukteda es-Sadr, devamında şunları söyledi:

"Benden ölüm ve düşmanları geri getirecek hiçbir mezhepçilik beklemeyin. Bunun aksine, kapsayıcı bir Irak ittifakına doğru gidiyoruz."

Sadr'ın desteklediği koalisyon seçimden birinci çıktı

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin nihai sonucuna göre, Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli meclise 54 milletvekili göndererek birinciliği elde etti.

Sadr, ikamet ettiği Necef yerine başkent Bağdat'ı seçerek, burada siyasi grup başkanlarıyla hükümet ittifakını görüşüyor.

Başbakan Haydar el-İbadi'nin yanı sıra seçimin ikincisi İran destekli Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri ile de görüşen Sadr, daha sonra Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi, Ulusal Hikmet Koalisyonu Ammar el-Hekim ve bazı diğer şahsiyetlerle bir araya geldi.

Kürt parti temsilcileriyle de görüşmesi beklenen Sadr'ın "siyasi çoğunluk" yerine meclise vekil gönderen tüm siyasi katmanları kapsayacak bir hükümet kurulmasını istiyor.

Kaynak: AA