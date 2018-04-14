Irak'ta seçim propagandası başladı

Kerkük kentindeki siyasi parti üyeleri ve milletvekili adaylarının posterleri kavşaklara ve caddelerdeki bilboardlara yapıştırıldı.

Kerkük Türkmen Cephesi milletvekili adayı Melahat Kasap, "Özellikle Bağdat hükümetinin kentin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana rahat bir nefes alan Kerküklüler seçimlere geniş katılım sağlayacaktır'' dedi.

Türkmen kadın temsilcilerin parlamentoda sayıca fazla olmasını istediklerini anlatan Kasap, kadınların meclislerde daha iyi görev yaptığını söyledi.

Bir diğer milletvekili adayı Rıyaz Sarıkahya da Türkmenlerin Kerkük'te tek listeyle seçimlere katılmasının önemine değindi.

Kerkük'ten meclise gidecek 13 milletvekilinin yarısına yakınının Türkmenlerden olmasını hedeflediklerini dile getiren Sarıkahya, şöyle konuştu:

"Bu seçimler Kerkük ve Kerkük'ün geleceği için oldukça önem arz ediyor. Daha önceki tüm seçimlerde Kerkük'te tek taraflı hakim olan Kürt siyasi partiler, Türkmen seçmenlerini bertaraf ederek seçimlerde ihlaller yaptı. Merkezi hükümetin kentte otoritesini sağlamasının ardından bu seçimlerde daha rahat ve daha demokratik bir ortamın oluşacağına inanıyoruz.''

Kaynak: AA