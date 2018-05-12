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Irak'ta seçim merkezine saldırı girişimi

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde, seçim merkezinde üzerindeki bombaları infilak ettirmek isteyen 2 DEAŞ militanı etkisiz hale getirildi.

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Irakta seçim merkezine saldırı girişimi

Diyala'da görevli Yüzbaşı Habib eş Şumari, emniyet güçlerinin sabahın erken saatlerinde vilayetin kuzeyindeki Cırıf el-Melih bölgesindeki oy verme merkezinde üzerindeki bombaları patlatmak isteyen iki terör örgütü DEAŞ militanını öldürdüğünü açıkladı.

Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük'te görevli Yüzbaşı Hamid el Dumeyli ise kentin 1 Haziran Mahallesi'nde DEAŞ tarafından daha önce bir oy merkezine yakın noktada yere döşendiği tahmin edilen mayının güvenlik güçlerince imha edildiğini dile getirdi.

37 milyon nüfuslu Irak'ta, yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen, bugün sabahın erken saatlerinde DEAŞ sonrası ilk genel seçimler için sandık başına gitmeye başladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak, seçim, DEAŞ
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