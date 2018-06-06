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Irak'ta oylar yeniden elle sayılacak

Irak parlamentosu 12 Mayıs seçimindeki bütün oyların elle sayılmasını kararlaştırdı.

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Irakta oylar yeniden elle sayılacak

Irak'ta 12 Mayıs'ta gerçekleşen genel seçimin ardından elektronik oylamada yanlışlıklar olduğu gerekçesiyle itiraz edildi.

Başbakan Haydar El İbadi seçimlerde "tehlikeli ihlaller" olduğunu söyledi.

Elektronik sayılanlar geçersiz

Bu yüzden seçimde elektronik sistemle kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı. Tüm oyların yaklaşık yüzde 5'i elle sayılacak.

Irak Parlamentosu ayrıca bağımsız yüksek seçim komiserliğinin yetkisini alarak 9 savcıya verdi. Parlamento, seçim ihlalleri için de bir komisyon kurdu.

Sonuçlar iptal edildi

Irak meclisi, geçen hafta yurt dışı seçim sonuçlarını oy çokluğuyla iptal etti. Ülke genelindeki oyların yüzde 10'unun da tekrar elle sayılması kararını aldı.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu ise meclisin kararını uygulamayarak, Yüksek Mahkeme'nin konuyla ilgili kararını beklediğini açıkladı.

Hile iddiaları

Irak'ta 12 Mayıs tarihinde yapılan genel seçimlerde ülke tarihinde ilk defa elektronik sistem kullanıldı.

Süleymaniye ve Kerkük'teki birçok siyasi parti, elektronik sisteme hile karıştırılıp oylarının çalındığını iddia etti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: son dakika, sadr, oy, Irak
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