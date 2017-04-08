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Irak'ta oy verme işlemi başladı

IKBY'nin Erbil kentindeki Türk seçmenler, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için sandık başına gitti.

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Irakta oy verme işlemi başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için oy vermeye başladı.

Sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğuna gelen vatandaşlar, burada kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Erbil'de ilk defa sandık kuruyoruz. Bu nedenle heyecanlıyız ve ilk oyu kullanmak da bana kısmet oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bilgilere göre Erbil Başkonsolosluğumuza kayıtlı bin 926 Türk seçmen var. Irak genelinde ise yaklaşık 3 bin yurt dışı seçmenimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Eğitim için Ağrı'dan Erbil'e gelen Ali Haydar Sarı isimli Türk vatandaşı, "Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olduğum için oyumu Erbil'de kullandım. Seçim merkezinde çok güzel karşılandım ve mutluyum." dedi.

Güvenlik aramalarından geçerek sandık başına giden seçmenler, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanabiliyor. Oy kullanacak Türk vatandaşlarının yetkililere T.C. kimlik numaralarını gösteren nüfus cüzdanı veya pasaportlarını ibraz etmeleri gerekiyor.

Irak'ta yaşayan yaklaşık 3 bin Türk seçmenin kurulan sandıklarda 9 Nisan Pazar günü saat 21.00'a kadar oylarını kullanabileceği belirtiliyor. AA

Etiketler: IKBY, Irak, oy verme
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