Irak'ta oy pusulaları yeniden sayılacak

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Lueys Cabir yazılı açıklamasında Basra, Misan, Zikar, Musenna, Kadisiyye ve Vast illerinde kullanılan oyların elle sayım işleminin yarın Bağdat'ta başlayacağını belirtti.

Yalnızca hile iddiası olan sandıklar sayılacak

Elle sayım işleminin tüm sandıklar için geçerli olmadığını söyleyen Cabir, sayım sırasında hile yapıldığı iddia edilerek resmi şikayette bulunulan sandıkların Iraklı siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra ülkede bulunan Birleşmiş Milletler (BM) ve büyükelçilik yetkililerinden oluşan gözetmenlerin huzurunda açılarak oy pusulalarının yeniden elle sayılacağını dile getirdi.

Süleymaniye'deki oy pusulalarının ise Salı günü yine bu ilde yeniden elle sayılması bekleniyor.

Kerkük'te yeniden sayım işlemi durdurulmuştu

Irak'taki genel seçimler sonrası oyların yeniden sayılmasının en çok istendiği kent olan Kerkük'te, geçen hafta başlayan elle sayım işlemi 3 gün sürdükten sonra herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin durdurulmuştu.

Seçim komisyonu, Kerkük'teki oyların elle sayımının durdurulması hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmazken, hile ve şaibe ithamlarıyla karşı karşıya kalan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar dün düzenlediği basın toplantısında, elle sayım işlemi sırasında oyların 93'ünün ilan edilen sonuçlarla örtüştüğünü iddia etmişti.

Irak Meclisi, 6 Haziran'da ülke genelinde seçim sandıklarının yeniden açılarak elle sayılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgeler ile IKBY'deki güvenlik güçlerinin kullandığı oyların ise iptal edilmesi kararı almıştı.

Irak Anayasa Mahkemesi ise 21 Haziran'da "meclisin hile karıştığı gerekçesiyle 12 Mayıs seçimlerinde kullanılan oyların yeniden elle sayılması kararının doğru olduğuna" hükmetmiş ancak güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptal edilmesini anayasaya aykırı bulmuştu.

Kaynak: AA