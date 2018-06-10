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Irak'ta oy pusulaları yandı

Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği’ne ait oyların bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangında oy pusulaları ve seçim cihazları yandı.

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Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'ta seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda yangın çıktı.

Bakanlık Sözcüsü Saad Maan, yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmeye çalıştığını söyledi.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığının açıklamasında da söz konusu depoda bulunan sandıkların tamamının yandığı belirtildi.

Irak Meclisi, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı almıştı.

Söz konusu karar doğrultusunda oyların elle sayımının yapılmasından önce bu yangının çıkması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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