  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.555
    EURO 3.906
  • BIST 93038.49
    ALTIN 140.422
Buradasınız : » » Irak'ta okula füze saldırısı

Irak'ta okula füze saldırısı

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında bir okula düzenlenen füze saldırısı sonucu okula sığınan 81 kişi hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakta okula füze saldırısı

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında bir okula düzenlenen füze saldırısı sonucu 81 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan 17 Temmuz bölgesindeki El-Vela Okulunu hedef alan füze saldırısında okula sığınanlardan 34'ü erkek, 29'u kadın, 18'i çocuk olmak üzere 81 kişi hayatını kaybetti.

DEAŞ ile silahlı güçler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle sivil insanların sığındığı okulun hangi güç tarafından bombalandığının henüz belirlenemediği belirtildi.

Öte yandan, Terörle Mücadele Biriminden Yüzbaşı Ali el-Behadili, birime bağlı güçlerin En-Neccar Mahallesi yakınlarına düzenlediği füze saldırısı sonucu DEAŞ'ın savaş idaresinden sorumlu Habib Abdulcebbar'ın öldüğünü söyledi.

Etiketler: Musul, Irak, Füze saldırısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER