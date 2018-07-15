Irak'ta Necef Havalimanı ulaşıma açıldı

Irak Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Sad el-Hadisi, Sivil Havacılık Örgütü tarafından Necef Havalimanı'nın yeniden ulaşıma açıldığını söyledi.

Havalimanında güvenliğin sağlandığını dile getiren Hadisi, protestolar ve baskın sırasında meydana gelen zararın seferleri engelleyecek düzeyde olmadığını belirtti.

Havalimanında seferlerin yeniden başladığının duyurulmasıyla, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Flydubai ve Ürdün Havayolları'nın uçuşlarını ertelediği açıklaması eş zamanlı gerçekleşti.

Irak’ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle patlak veren gösterilerde eylemciler Necef Havalimanı'nı basmıştı. Bunun üzerine Iraklı yetkililer havalimanına iniş ve kalkışların askıya alındığını duyurmuştu.

Başbakan Haydar el-İbadi, iki gün önce, göstericilerin basarak içeri girdiği ve hakkında onlarca yolsuzluk iddiası bulunan Necef Havalimanı yönetimini görevden almıştı.

Irak'taki gösteriler

Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösteriler sürüyor. Göstericiler bazı kentlerdeki Şii parti binalarını ateşe vermişti.

Irak'ın güneyinde başlayarak başkent Bağdat'a sıçrayan gösteriler nedeniyle hükümet şehirdeki internet erişimini kesmişti.

Basra halkı da işsizlik ve elektrik kesintilerini protesto etmek için pazar günü sokağa çıkmış, gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 1 kişi başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA