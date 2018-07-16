  • 16 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.835
    EURO 5.657
  • BIST 90560.76
    ALTIN 193.21
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak'ta Necef Emniyet Müdürü görevden alındı

Irak'ta Necef Emniyet Müdürü görevden alındı

Irak'ın güneyinde hizmet yoksunluğu, yolsuzluk ve elektrik kesintileri nedeniyle patlak veren gösterilerin ardından Necef Emniyet Müdürü Tuğgeneral Macid Hatim görevden alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakta Necef Emniyet Müdürü görevden alındı

Irak İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Kasım el-Araci, Necef Emniyet Müdürü Hatim'i görevinden alarak yerine Tümgeneral Ala Garib'i atadı.

Güvenlik güçlerinin kentteki gösterilere müdahalede yetersiz kalması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Başbakan Haydar el-İbadi, iki gün önce göstericilerin basarak içeri girdiği ve hakkında onlarca yolsuzluk iddiası bulunan Necef Havalimanı'nın yönetimini de dün görevden almıştı.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, önceki Pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yolsuzluk, necef emniyet müdürü, Irak, elektrik kesintileri, protesto
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER