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Irak'ta mühimmat deposunda patlama: 15 yaralı

Irak Kerbela'da Haşdi Şabi'ye ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 15 kişi yaralandı.

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Irakta mühimmat deposunda patlama: 15 yaralı

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Alaa Nasır, Kerbela kentinde bir mühimmat deposunda nedeni henüz bilinmeyen patlama olduğunu söyledi.

Söz konusu silah ve mühimmat deposunun Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Ali Ekber Tugayları'na ait olduğunu belirten Nasır, "Mühimmat deposunun sivillere ait bir yerleşim bölgeye yakın olmasından dolayı 15 kişi yaralandı. Yaralıların tamamı sivillerden oluşmaktadır.'' dedi.

Nasır, patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını, bölgeye giriş çıkışların yasaklandığını ve vatandaşların evlerinden dışarı çıkmamaları talimatı verildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak, kerbela, mühimmat deposu
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