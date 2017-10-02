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Buradasınız : » » Irak’ta koalisyon konvoyuna bombalı saldırı

Irak’ta koalisyon konvoyuna bombalı saldırı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait araca el yapımı patlayıcının isabet etmesi sonucu bir koalisyon askerinin öldüğü bildirildi.

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Irakta koalisyon konvoyuna bombalı saldırı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait araca el yapımı patlayıcının isabet etmesi sonucu bir koalisyon askerinin öldüğü bildirildi.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada “1 Ekim'de Irak’ta araçlarına el yapımı patlayıcı isabet etmesi sonucu bir koalisyon askeri öldü, bir asker yaralandı. Ölen ve yaralanan askerlerin kimliği, yakınlarına bilgi verilene kadar duyurulmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada olayın Irak’ın hangi bölgesinde meydana geldiğine yönelik de ayrıntı verilmedi. 

Etiketler: abd, DEAŞ, Irak, el yapımı patlayıcı
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