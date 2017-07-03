  • 03 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Irak'ta intihar saldırısı: 14 ölü

Irak'ın Enbar vilayetinde bir göçmen kampında düzenlenen intihar saldırısı sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Irakta intihar saldırısı: 14 ölü

Irak'ın Enbar vilayetinde bir göçmen kampında düzenlenen intihar saldırısında 14 kişinin hayatını kaybetti, 13 kişinin yaralandı.

Enbar Emniyet Müdürlüğünde görevli Yüzbaşı Ahmed ed-Duleymi, Enbar'ın batısında yer alan Vefa beldesindeki göçmen kampını hedef alan intihar saldırısında çoğu kadın ve çocuk 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin yaralandığını belirtti.

Duleymi, hayatını kaybedenler arasında 2 polisin de olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Iraklı yetkililer bu gibi saldırılardan genellikle terör örgütü DEAŞ'ı sorumlu tutuyor.

Etiketler: Irak, intihar saldırısı, terör, DEAŞ
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