Irak'ta internet kesintisi sürüyor

Irak hükümeti, başkent Bağdat ve güney kentlerinde gösteriler sürerken internet erişimini yasakladı. Şu ana kadar hiçbir gösterinin yaşanmadığı Kerkük'te de internete erişim yasağı uygulandı.

Şiddet ve terör olaylarının yıprattığı Iraklılar internete erişimin yasaklanmasına tepki gösterirken, hükümetten söz konusu yasağa ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bağdatlı Ali Cebbar, "Hükümet göstericilerin meşru taleplerine karşı tek çözümü internet kesintisinde buluyor. Bu ülkede bu kadar aciz bir yönetim var." dedi.

Öte yandan, Irak güvenlik güçleri de Bağdat sokaklarında ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Bağdat'ın sokak ve caddelerinde güvenlik güçlerinin yanı sıra özel timlerin de varlığı göze çarparken, başkentteki birçok ana caddede askeri araçlar ve tankların konuşlanması da dikkati çekiyor.

IKBY'de sosyal medya erişimi engellendi

IKBY Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Ümit Sabah, yaptığı açıklamada, "Irak yönetiminin talebi üzerine IKBY'de sosyal medyanın erişimi belirsiz bir tarihe kadar engellendi." ifadesini kullandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, IKBY'deki Erbil, Süleymaniye ve Duhok vilayetlerinde internet erişimi ve mesajlaşma uygulamaları kısıtlandı.

Irak'taki gösteriler

Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösteriler ise sürüyor. Göstericiler bazı kentlerdeki Şii parti binalarını ateşe vermişti.

Irak'ın güneyinde başlayarak başkent Bağdat'a sıçrayan gösteriler nedeniyle hükümet şehirdeki internet erişimini kesmişti.

Basra halkı da işsizlik ve elektrik kesintilerini protesto etmek için pazar günü sokağa çıkmış, gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu bir kişi başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA