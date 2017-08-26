Irak'ta iki toplu mezar bulundu

Irak'ın Musul kentinde bulunan Badoş Cezaevi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldüğü tahmin edilen 500 tutuklunun cesetlerinin yer aldığı iki toplu mezar bulundu.

Savunma Bakanlığına bağlı "Savaş Medya Ağı" tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Musul'un batısındaki Badoş bölgesinde bulunan cezaevi yakınında DEAŞ tarafından infaz edilen 500 tutukluya ait cesetlerin yer aldığı iki toplu mezarı bulundu." denildi.

Toplu mezarlardan birinde 30, diğerinde ise 470 cesedin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu kişilerin DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesinden önce Badoş Cezaevi'nde tutulan tutuklu ve hükümlüler olduğu ifade edildi.

Musul'un batı yakasında kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Badoş Cezaevi, Ebu Gureyb'den sonra ülkenin 2'nci büyük cezaevi olma özelliği taşıyor.