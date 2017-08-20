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Irak'ta iki gemi çarpıştı: 4 ölü

Irak karasularında 21 mürettebatlı Irak bandıralı bir gemi ile yabancı bir geminin çarpışması sonucu 4 kişinin boğularak öldüğü bildirildi.

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Irakta iki gemi çarpıştı: 4 ölü

Irak karasularında 21 mürettebatlı Irak bandıralı bir gemi ile yabancı bir geminin çarpışması sonucu 4 kişinin boğularak öldüğü bildirildi.

Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak bandıralı El-Misbar adlı gemi, başka bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiyle çarpışması sonucu alabora oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, geminin alabora olması sonucu mürettebatından 4'ünün boğularak öldüğü, 8'inin kurtarıldığı, diğerleri için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Çin'de üretilen Misbar'ın Basra merkezli bir şirket adına kayıtlı olduğu aktarıldı.

"Royal Arsenal" adlı diğer geminin çarpmadan etkilenip etkilenmediğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Etiketler: Irak, gemi, alabora, mürettebat
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