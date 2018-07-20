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Irak'ta hükümet karşıtı protestolar şiddetini artırdı

Irak'ın güneyinde hizmet sorunu ve işsizlik nedeniyle iki hafta önce başlayan protesto gösterileri, Basra ve Zikar vilayetlerinde şiddetini artırdı.

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Irakta hükümet karşıtı protestolar şiddetini artırdı

Miysan kentinde toplanan protestocular, İran sınır kapısına giden ana yolu trafiğe kapattı.

Hizmetlerin iyileştirilmesini isteyen protestocular, su ve elektrik kesintileri ile işsizlik sorunlarını eleştiren sloganlar attı.

Göstericiler, güvenlik güçlerinin havaya ateş açmasına karşın dağılmadı.

Güvenlik güçleri ayrıca göstericilerin yolu açması için tazyikli suyla da müdahale etti.

Çok sayıda Iraklı gözaltına alındı.

8 Temmuz Pazar günü Basra'da başlayan gösteriler başkent Bağdat dahil on şehre sıçramıştı.

Gösterilerde 6 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Irak'ın, ülkenin güneyinde elektrik sıkıntısı ve işsizlik nedeniyle patlak varan gösterilerin önüne geçmek için kestiği internetin, günlük 40 milyon dolar civarında zarara neden olduğu tahmin ediliyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: prtesto, Irak
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