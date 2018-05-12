  • 12 MAYIS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.315
    EURO 5.157
  • BIST 101852.48
    ALTIN 182.791
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak'ta halk sandık başında

Irak'ta halk sandık başında

Irak’ta genel seçimler için kurulan seçim sandıklarda oy verme işlemi başladı. Saddam rejiminin ardından bugün 4. kez milletvekili seçimleri yapılıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakta halk sandık başında

Başkent Bağdat'ın yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve ülkenin diğer kentlerinde kurulan seçim merkezleri sabah erken saatlerde kapılarını seçmene açtı. 

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, sabah 07:00’de başlayan oy verme işleminin akşam saat 19:00'a kadar süreceğini duyurdu.

Oy verme işleminin parmak iziyle yapılması ve elektronik düzlemde gerçekleşmesi nedeniyle, seçmenler sürecin uzayacağını göz önünde bulundurarak erkenden sandık başına gidiyor.

Irak, terör örgütü DEAŞ'tan sonra 5. kez gerçekleştirilen genel seçimlere ekonomik kriz, evine dönemeyen binlerce sığınmacı, siyasi kutuplaşma ve güvenlik sorununun gölgesinde giriyor.

37 milyon nüfuslu Irak'ta, yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER