Irak'ta gösterilerin bilançosu artıyor: 5 ölü, 190 yaralı

Irak'ta protesto gösterileri devam ediyor. Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği protestolar son olarak başkent Bağdat'a sıçradı. Gösteriler nedeniyle birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, güvenlik güçlerinin göstericilere sert müdahalesi dikkat çekti.

Irak parlamentosuna bağlı İnsan Hakları Bağımsız Yüksek Komiserliği, ülkede yaklaşık 10 gündür aralıksız devam eden kamu hizmeti yoksunluğu, yolsuzluk ve elektrik kesintilerine karşıtı gösterilerin bilançosunu açıkladı.

Komiserlik üyesi Fadıl el-Garavi, gösterilere işaret ederek, "Ülkenin güneyindeki 3 ilde bir haftadır devam eden eylemlerde, 5 gösterici hayatını kaybetti, 128'i emniyet mensubu 190 kişi yaralandı." dedi.

Garavi, komiserliğin, gösterilerin düzenlendiği diğer illerdeki istatistikler kapsamında çalışmalara devam ettiğini belirterek, gösterilerin bilançosuna ilişkin yarın detaylı bir basın açıklaması yapılacağının planlandığını kaydetti.

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, bir haftadan fazla süredir devam eden gösterilerde, yarısından fazlası güvenlik mensubu 53 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde, 8 Temmuz pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

Kaynak: AA