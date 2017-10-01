  • 01 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.568
    EURO 4.225
  • BIST 102907.73
    ALTIN 146.633
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak'ta eylül ayı bilançosu: 203 ölü

Irak'ta eylül ayı bilançosu: 203 ölü

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta eylül ayında yaşanan şiddet olaylarında 203 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakta eylül ayı bilançosu: 203 ölü

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta eylül ayında yaşanan şiddet olaylarında 203 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Irak Misyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ta eylül ayı içinde yaşanan şiddet olaylarında 203 sivilin hayatını kaybettiği, 389 sivilin yaralandığı" belirtildi.

Söz konusu Iraklıların, ülkede geçen ay meydana gelen terör ve şiddet olayları ile silahlı çatışmaların kurbanı olduğu ifade edildi.

Yaşamını yitiren sivillerden "10'unun yabancı uyruklu" olduğuna işaret edilen BM açıklamasında, geçen ayki şiddet olaylarında en fazla ölü ve yaralının başkent Bağdat'ta olduğu aktarıldı.  

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER