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Irak'ta DEAŞ'ın sözde üst düzey kadın sorumlusu yakalandı

Irak Musul'da terör örgütü DEAŞ'ın bir üst düzey sorumlusunun yakalandığı açıklandı.

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Irakta DEAŞın sözde üst düzey kadın sorumlusu yakalandı

Musul Emniyet Müdürü Tuğgeneral Hamad Namis el-Ceburi basına yaptığı açıklamada, istihbarat üzerine harekete geçen emniyet güçlerinin, DEAŞ'ın üst düzey kadrosundan Vacide Casim Nuh'u Musul'un güneybatısındaki El-Memun ilçesinde saklandığı yerde yakaladığını duyurdu.

Ceburi, kadın teröristin Musul'un güneybatısındaki çetelerin elebaşı olduğunu belirtti.

Irak güvenlik güçleri, Musul'un DEAŞ'tan geri alındığı Temmuz 2017'den bu yana örgüt mensuplarını ve örgütle bağlantılı kişileri yakalamak için operasyonlar düzenliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Musul, üst düzey kadın sorumlusu, Irak, DEAŞ
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