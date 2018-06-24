Irak'ta DEAŞ'ın sözde El-Cezire Valisi öldürüldü

Irak'ta koalisyon güçleri tarafından Ramadi kentinin batısındaki Ratbe sınırlarında düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın sözde El-Cezire Valisi Abdullah eş-Şemri öldürüldü.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şemri'nin, örgütün, "El-Cezire" olarak bilinen Enbar'ın çöl bölgesindeki operasyonlarını yöneten üst düzey sorumlularından olduğu belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu ancak bölgede DEAŞ'a bağlı bazı uyuyan hücrelerin varlığı biliniyor.

Kaynak: AA