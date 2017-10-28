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Irak'ta DEAŞ’ın son kalesine operasyonda 5 köy daha geri alındı

Irak güçlerinin, Enbar ilinde 5 köy ile stratejik önemi olan mekanlar DEAŞ'tan geri aldığı açıklandı.

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Irakta DEAŞın son kalesine operasyonda 5 köy daha geri alındı

Irak güçlerinin, Enbar ilindeki 5 köy ile stratejik önemi olan mekanları terör örgütü DEAŞ’tan geri aldığı bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Enformasyon Birimi'nin devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, ordu ve Haşdi Şabi birliklerinden oluşan güçlerin, El-Kaim ilçesinde En-Nezve, En-Nehye, El-Imari, Et-Tazaliyye ve Retace köylerinin yanı sıra El-Hur Köprüsü, Kaim Tren İstasyonu, vagon onarım fabrikası, Kaim Elektrik Santrali, Ukaz Gaz Santrali ile El-Meşari bölgesinde kontrolü sağladığı belirtildi. Irak güçlerinin DEAŞ'ın elindeki bölgelerde ilerleyişini sürdürdüğü kaydedildi.

Irak savaş uçaklarının da Kaim ve Rava'da DEAŞ'in kontrolündeki 8 mevziye hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda onlarca militanın öldüğü, bir patlayıcı madde deposu ile cephane deposununun kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, geçen perşembe Enbar’a bağlı DEAŞ’ın son kalesi Kaim’i geri alma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak, DEAŞ
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