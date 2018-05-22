  • 22 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.646
    EURO 5.479
  • BIST 103308.94
    ALTIN 193.329
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak'ta DEAŞ üyesi Belçika vatandaşına idam kararı

Irak'ta DEAŞ üyesi Belçika vatandaşına idam kararı

Irak mahkemesi, terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu ve Avrupa için saldırı mesajları verdiği gerekçesiyle bir Belçikalıyı idam cezasına çarptırdı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakta DEAŞ üyesi Belçika vatandaşına idam kararı

Irak’ta bir mahkeme, propaganda videolarında Avrupa’yı tehdit eden mesajlar yayınladığı gerekçesiyle DEAŞ üyesi bir Belçika vatandaşına idam kararı verdi. 

Görüntülerde Fransa ve Belçika’da saldırı yapılmasını teşvik eden Belçika vatandaşı Taha Gaduun, mahkemede “Ben yanlış yoldaydım” diyerek kendisini savundu.

2014 yılında DEAŞ’e katılan Taha Gaduun, “Ben Irak’ta savaşmak için bulunmadım. Hastaları tedavi ediyordum. Özür dilerim, bu hale gelmek istemezdim” dedi. 

Belçika vatandaşı Suriye ve Irak’ta savaştığını, Türkiye üzerinden geçerek Irak’a girdiğini dile getirdi. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: mahkeme, Irak, idam, DEAŞ, Belçika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER