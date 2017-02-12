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Irak'ta DEAŞ mağduru 134 bin aile evlerine döndü

Irak'ta 134 bin aile terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine döndü.

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Irakta DEAŞ mağduru 134 bin aile evlerine döndü

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde 134 bin ailenin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine döndüğü açıklandı.

Enbar İl Genel Meclisi Üyesi Muhammed Yasin, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonları kapsamında evlerinden ayrılan 134 bin ailenin yeniden döndüğünü belirtti.

Enbar'da bulunan Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Müdürü Muhammed Raşid ise, kentteki kamplarda 22 bin, başkent Bağdat, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve güney illerinde de 300 bine yakın sığınmacının bulunduğunu kaydetti.

Etiketler: Irak, DEAŞ, Musul, sığınmacı
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