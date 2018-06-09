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Irak'ta bombalı saldırı: 1 ölü, 21 yaralı

Irak'ın Diyala kentinde bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

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Irakta bombalı saldırı: 1 ölü, 21 yaralı

Irak Diyala'da görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, ''Diyala kentine bağlı Halis ilçesinde bulunan bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı'' dedi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki bazı iş yerlerinde hasar oluştu, dükkanların camları kırıldı.

Saldırının, önceden tuzaklanan bombanın uzaktan kumanda ile infilak ettirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayın, DEAŞ'ın kentin çevresinde gizlenen az sayıdaki üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA  

Etiketler: Irak, saldırı
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