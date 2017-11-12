Irak'ta 7,3 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, Irak'taki Süleymaniye kentinin 103 km gündeydoğusunda bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı Türkiye'deki bazı kentlerde de hissedildi.

Kaynak: Reuters