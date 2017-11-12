Irak'ta 7,3 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, Irak'taki Süleymaniye kentinin 103 km gündeydoğusunda bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı Türkiye'deki bazı kentlerde de hissedildi.
Kaynak: Reuters
Reuters: Süleymaniye'nin güneydoğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, Irak'taki Süleymaniye kentinin 103 km gündeydoğusunda bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı Türkiye'deki bazı kentlerde de hissedildi.
Kaynak: Reuters