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Irak'ta 7,3 büyüklüğünde deprem

Reuters: Süleymaniye'nin güneydoğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Irakta 7,3 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, Irak'taki Süleymaniye kentinin 103 km gündeydoğusunda bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı Türkiye'deki bazı kentlerde de hissedildi. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: Irak, deprem
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