Irak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem

Süleymaniye Meteoroloji ve Deprem Dairesi Müdürü Dara Hasan yaptığı açıklamada, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ifade etti.

Hasan, depremin her iki kentin yanı sıra Kerkük ilinde de hissedildiğini, şimdiye kadar herhangi bir can veya mal kaybı bilgisinin ellerine ulaşmadığını söyledi.

Deprem İran'da da hissedildi

Öte yandan Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi de merkez üssü Irak'ın Halepçe kenti olan depremin İran'da da hissedildiğini duyurdu.

Merkez, depremin yerel saatle 17.39'da, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini, İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Ezgule kasabasına 30 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini açıkladı.

Aynı merkez yerel saatle 18.12'de yine Halepçe'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

Irak-İran sınırındaki depremde ölenlerin sayısı 620 olarak açıklandı

Irak-İran sınırında geçen ay meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde İran'ın Kirmanşah eyaletinde ölenlerin sayısının 620'ye yükseldiği bildirildi.

Mehr haber ajansına konuşan Kirmanşah Adli Tıp Kurumu Müdürü Artin Kemali, 12 Kasım'da gerçekleşen depremde ölenlerin sayısının 620'ye ulaştığını belirtti.

Kemali, depremde en çok can kaybının 559 kişiyle Serpolzehab kentinde olduğunu sözlerine ekledi.

Irak-İran sınırında 12 Kasım Pazar günü gerçekleşen ve merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,3 büyüklüğündeki depremde, İran'da 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 9 binden fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.