  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Irak'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Irak'ın kuzeyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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Irakta 5,3 büyüklüğünde deprem

Irak'ın kuzeyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye'ye bağlı Ranya ilçesi kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Ranya olan 5,3 büyüklüğündeki deprem Türkiye saati ile 16.45'te meydana geldi.

Açıklamada, depremde ölen ya da yaralanan olmadığı, sadece ilçedeki bazı ev ve dükkânların hasar gördüğü belirtildi.

Depremin Kvereş Dağı, Şaklava ve Erbil'in kuzeydoğusundaki bölgelerde de hissedildiği kaydedildi.

Etiketler: Irak, deprem
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