"Irak'ta 20 binden fazla DEAŞ'lı var" iddiası

Irak'ta yerel bir televizyon kanalına konuşan Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis, merkezi hükümetin DEAŞ'a karşı zafer ilan ettiği Aralık 2017'den sonraki performansını eleştirdi.

"20 ila 24 bin DEAŞ'lı terörist"

Terör örgütünün Irak'taki askeri varlığının devam ettiğini savunan Mühendis, ülke genelinde hala 20 ila 24 bin DEAŞ'lı terörist olduğu ve bunların 6 bininin sahada aktif şekilde hareket ettiğini öne sürdü.

Haşdi Şabi Komutanı Mühendis, ülkede faal olan teröristlerin, insan kaçırma ve öldürme gibi eylemler yaptıklarını söyledi.

Mühendis'in açıklamasının, Irak'ta Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın geçen Perşembe günü, kendisine bağlı ve Haşdi Şabi bünyesindeki Seraya es-Selam'da (Barış Tugayları) görev yapan birliklerinin çoğunu feshetme kararından sonra gelmesi dikkat çekti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın üçte birine tekabül eden Musul, Enbar ve Salahaddin vilayetleriyle Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, uluslararası koalisyon güçlerinin destek verdiği operasyonlar sonucu 18 Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki varlığının ortadan kaldırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA