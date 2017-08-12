  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.188
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak'ta 11 kişiye idam cezası verildi

Irak'ta 11 kişiye idam cezası verildi

Irak'ta terör suçundan yargılanan 11 kişiye idam, 15 kişiye ise müebbet hapis cezası verildiği belirtildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakta 11 kişiye idam cezası verildi

Irak'ta terör suçundan yargılanan 11 kişiye idam, 15 kişiye ise müebbet hapis cezası verildiği belirtildi.

Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bağdat'ta 5 kişiyi kaçıran 7 fidyeci yakalanıp, dosyaları yetkili mahkemeye sevk edildi." ifadesi kullanıldı.

Komutanlık tarafından daha önce yakalanan toplam 37 kişinin Irak Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiğine yer verilen açıklamada, "Mahkemeye çıkarılan ve terör suçundan tutuklanan 11'inin idamına, 15'inin müebbet hapsine hükmedildi, diğer 11'inin yargılanması ise devam ediyor." denildi.

Söz konusu açıklamada haklarında idam ve müebbet hapis cezası verilenlerin kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.

Bunun yanında Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Said Maın, düzenlediği basın toplantısında, Bağdat'ın kuzeyindeki 1'inci Um Necim Bölgesi'nde aralarında bir intihar eylemcisinin de olduğu toplamda 5 teröristin öldürüldüğünü söyledi.

Maın, Bağdat'ın çevre bölgelerinde düzenlenen baskınlar sonucu terör suçundan haklarında yakalama emri çıkarılan 34 kişinin tutuklandığını sözlerine ekledi.

Etiketler: Irak, terör suçu, idam cezası, müebbet hapis
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER