Iraklı uzmanlardan Türkiye'nin demokrasi deneyimine övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim zaferini ilan etti. Dünya liderlerinden tebrikler peş peşe geldi. Seçim sonuçları Irak'ta da yankı uyandırdı.

"Türkiye'den demokrasinin anlamını öğrenin"

Irak Musul'da siyasi uzmanlar, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerini ve bunun Irak'a yansımalarını değerlendirdi.

Iraklı siyasi uzman Zahir et-Tahhan, "Iraklı siyasetçiler komşu ülke Türkiye'den demokrasinin anlamını öğrenmeli." dedi.

"Bizde politikalardan ilgisi olmayanlar başta"

Tahhan, Türkiye'de yaşanan demokratik atmosferden duyduğu mutluluğu anlattı.

"Irak'ta politikaları ulusal meselelerle, halkının ve ülkesinin korunmasıyla ilgisi olmayanlar yürütüyor. Bunun neden olduğu felaketlerden üzüntü duyuyorum."

"Türk halkı AK Parti'nin arkasında"

"Ülkeler halklarıyla yaşar" diyen Tahhan, Türk halkının ülkelerine bağlı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin arkasında durduğunu söyledi.

"Irak birlik olmalı, etnik yaklaşımları reddetmeli"

Zahir et-Tahhan'a göre bugün Türkiye'de şahit olunan demokratik gelişme, halkın ortak siyasi işbirliğinin sonucu.

"Irak, komşusu Türkiye'nin yolunu takip etmek istiyorsa halkı birlik olmalı, etnik, mezhepsel ve din temelli yaklaşımları reddetmeli ve ulusal çıkarlara sarılmalıdır."

"Seçim sonuçları birkaç saatte ortaya çıktı"

Gazeteci Seyf el-Abid ise Türkiye ile Irak seçimleri arasında karşılaştırma yapılması gerektiğini anlattı.

"Türkiye'de seçim sonuçları birkaç saat sonra ortaya çıktı, ülkemizde ise 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerin sonuçları hâlâ kesinleşmedi."

"Utanç verici ihlaller yaşanmadı"

Abid, Türkiye'deki seçimlerin bölgede hatta dünyada eşi benzeri olmayan demokratik bir atmosferde gerçekleştiği görüşünde.

Seyf el-Abid, yüksek katılım sağlanan seçimlerde utanç verici ihlallerin yaşanmadığını söyledi.

"Erdoğan çalışma, fedakarlık ve özveriyle kazandı"

Siyaset araştırmacısı Abdulhak Ahmed el-Cerba da seçimleri değerlendirdi.

"Erdoğan'ın yüksek oranlarla cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması yıllar boyu süren çalışma, fedakârlık ve özveri sonucuyla gelmiştir."

"Türk halkı her defasında yüksek bilincini ispat ediyor"

Cerba, Türkiye'nin demokrasi tecrübesinin bölge halklarına ve özellikle Irak'a güçlü bir mesaj niteliğinde olduğunu söyledi.

"Türk halkı her defasında yüksek bir bilince, kültüre ve anlayışa sahip olduğunu ispat ediyor."

Kaynak: AA