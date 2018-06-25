  • 25 HAZIRAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.694
    EURO 5.501
  • BIST 94008.29
    ALTIN 191.143
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Iraklı uzmanlardan Türkiye'nin demokrasi deneyimine övgü

Iraklı uzmanlardan Türkiye'nin demokrasi deneyimine övgü

Iraklı siyasi uzmanlar ülkelerindeki siyasetçilere Türkiye'nin demokrasi tecrübesinden ders çıkarmaları için çağrı yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Iraklı uzmanlardan Türkiyenin demokrasi deneyimine övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim zaferini ilan etti. Dünya liderlerinden tebrikler peş peşe geldi. Seçim sonuçları Irak'ta da yankı uyandırdı. 

"Türkiye'den demokrasinin anlamını öğrenin"

Irak Musul'da siyasi uzmanlar, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerini ve bunun Irak'a yansımalarını değerlendirdi.

Iraklı siyasi uzman Zahir et-Tahhan, "Iraklı siyasetçiler komşu ülke Türkiye'den demokrasinin anlamını öğrenmeli." dedi.

"Bizde politikalardan ilgisi olmayanlar başta"

Tahhan, Türkiye'de yaşanan demokratik atmosferden duyduğu mutluluğu anlattı. 

"Irak'ta politikaları ulusal meselelerle, halkının ve ülkesinin korunmasıyla ilgisi olmayanlar yürütüyor. Bunun neden olduğu felaketlerden üzüntü duyuyorum."

"Türk halkı AK Parti'nin arkasında"

"Ülkeler halklarıyla yaşar" diyen Tahhan, Türk halkının ülkelerine bağlı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin arkasında durduğunu söyledi.

"Irak birlik olmalı, etnik yaklaşımları reddetmeli"

Zahir et-Tahhan'a göre bugün Türkiye'de şahit olunan demokratik gelişme, halkın ortak siyasi işbirliğinin sonucu.

"Irak, komşusu Türkiye'nin yolunu takip etmek istiyorsa halkı birlik olmalı, etnik, mezhepsel ve din temelli yaklaşımları reddetmeli ve ulusal çıkarlara sarılmalıdır." 

"Seçim sonuçları birkaç saatte ortaya çıktı"

Gazeteci Seyf el-Abid ise Türkiye ile Irak seçimleri arasında karşılaştırma yapılması gerektiğini anlattı.

"Türkiye'de seçim sonuçları birkaç saat sonra ortaya çıktı, ülkemizde ise 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerin sonuçları hâlâ kesinleşmedi."

"Utanç verici ihlaller yaşanmadı"

Abid, Türkiye'deki seçimlerin bölgede hatta dünyada eşi benzeri olmayan demokratik bir atmosferde gerçekleştiği görüşünde.

Seyf el-Abid, yüksek katılım sağlanan seçimlerde utanç verici ihlallerin yaşanmadığını söyledi.

"Erdoğan çalışma, fedakarlık ve özveriyle kazandı"

Siyaset araştırmacısı Abdulhak Ahmed el-Cerba da seçimleri değerlendirdi.

"Erdoğan'ın yüksek oranlarla cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması yıllar boyu süren çalışma, fedakârlık ve özveri sonucuyla gelmiştir."

"Türk halkı her defasında yüksek bilincini ispat ediyor"

Cerba, Türkiye'nin demokrasi tecrübesinin bölge halklarına ve özellikle Irak'a güçlü bir mesaj niteliğinde olduğunu söyledi.

"Türk halkı her defasında yüksek bir bilince, kültüre ve anlayışa sahip olduğunu ispat ediyor."

Kaynak: AA 

Etiketler: seçim, Irak, cumhurbaşkanı erdoğan, 24 Haziran
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER