Iraklı siyasiler, Kerkük'te kontrolün sağlanmasından memnun

Irak ordusunun, Kerkük'e düzenlediği operasyon sonucu kentte kontrolü sağlaması ülkedeki siyasiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'teki operasyonun Kürt vatandaşları değil, anayasayı tatbik etmeyen ve kentin sosyal yapısını oluşturan diğer unsurlarla barış içinde yaşamak istemeyenleri hedef aldığını vurguladı.

Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), hükümete tüm çekişmeli bölgelerdeki mevcut statüyü anayasaya uygun hale getirmek için "altın bir fırsat" verdiğini belirtti.

Şii lider Mukteda es-Sadr ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman güvenlik güçlerimizi ülkenin bütünlüğünü korumak için verdikleri mücadelede destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Irak Ulusal Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hakim, hükümetin Kerkük'teki icraatının iyi sonuçlar doğuracağını, bunlardan birinin bölge halkının ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu ifade etti. Hakim, anlaşmazlıkların çözümü ve tek taraflı davranışlardan kaçınmak için tek yol olarak diyalog ve kanunlara başvurulması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iyad Allavi de hükümetin Kerkük'ün tamamında kontrolü sağlamasından duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Ulusal Koalisyonun parlamento bloku başkanı Kazım eş-Şemri ise Kerkük ile Tazehurmatu'daki operasyonlardan memnun olduklarını aktardı. Şemri, eski Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in, Temsilciler Meclisinin ve hükümetin kararlarına uymaması nedeniyle Irak yargısına teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi tarafından başlatılan operasyon sonucunda Kerkük kent merkezinin tamamında kontrolün sağlandığı belirtilmişti.