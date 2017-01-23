  • 23 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.779
    EURO 4.051
  • BIST 83039.14
    ALTIN 147.208
Buradasınız : » » Iraklı öğrencilerden zorlu eğitim yolculuğu

Iraklı öğrencilerden zorlu eğitim yolculuğu

DEAŞ'ın Fırat Nehri üzerindeki köprüyü yok etmesi nedeniyle, Irak'ta Ramadi iline bağlı Havice köyündeki öğrenciler nehri geçmek için sandalları kullanıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Iraklı öğrencilerden zorlu eğitim yolculuğu

DEAŞ'ın Ramadi'nin Fırat Nehri kıyısındaki El-Bağdadi ilçesi ile karşı yakada kalan Havice köyünü birbirine bağlayan köprüyü bombalaması nedeniyle öğrenciler her sabah okula ulaşmak için tehlikeli bir yolculuğu göze alıyor.

Daha önce şiddetli yağış ve rüzgarın olduğu bir gün 2 öğrenciyi yutan nehir sularının kış aylarında yükselmesi çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor.

Akranlarıyla aynı kaderi paylaşmaktan korkan öğrenciler, can yeleğinin olmadığı sandalla sabah sağ salim okula ulaşma umudu taşırken, akşam da eve dönebilme endişesi yaşıyor.

"Güvenli olmamasına rağmen bundan başka yol yok"

Bağdadi'deki El-Misak okulu öğretmeni Sair Anad, yaptığı açıklamada, "Öğrenciler günde iki kez Fırat Nehri'ni geçmek zorunda. Özellikle kış aylarında nehir suyunun akışı çocukların hayatını tehlikeye sokuyor. Güvenli olmamasına rağmen bundan başka yol yok." dedi.

Resmi makamların çözüm için harekete geçmediğini belirten Anad, "Bağdadi'de 38 bin kişi yaşamasına rağmen herhangi bir hizmet getirilmedi. Halk, çok şey istemiyor. Caddelerdeki savaş enkazlarının kalkmasını ve köprünün onarılmasını talep ediyor." diye konuştu.

"Okula korku içinde gidiyoruz"

Sandalla yolculuk yapan Iraklı öğrenci Emced Anbari de iki arkadaşının boğulmasının ardından her gün okula korku içinde gittiklerini, ayrıca nehir sularının sıçraması nedeniyle ıslandıkları için sık sık hasta olduklarını belirtti.

Etiketler: Irak, fırak nehri, ıraklı öğrenciler, Ramadi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER