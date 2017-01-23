Iraklı öğrencilerden zorlu eğitim yolculuğu

DEAŞ'ın Ramadi'nin Fırat Nehri kıyısındaki El-Bağdadi ilçesi ile karşı yakada kalan Havice köyünü birbirine bağlayan köprüyü bombalaması nedeniyle öğrenciler her sabah okula ulaşmak için tehlikeli bir yolculuğu göze alıyor.

Daha önce şiddetli yağış ve rüzgarın olduğu bir gün 2 öğrenciyi yutan nehir sularının kış aylarında yükselmesi çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor.

Akranlarıyla aynı kaderi paylaşmaktan korkan öğrenciler, can yeleğinin olmadığı sandalla sabah sağ salim okula ulaşma umudu taşırken, akşam da eve dönebilme endişesi yaşıyor.

"Güvenli olmamasına rağmen bundan başka yol yok"

Bağdadi'deki El-Misak okulu öğretmeni Sair Anad, yaptığı açıklamada, "Öğrenciler günde iki kez Fırat Nehri'ni geçmek zorunda. Özellikle kış aylarında nehir suyunun akışı çocukların hayatını tehlikeye sokuyor. Güvenli olmamasına rağmen bundan başka yol yok." dedi.

Resmi makamların çözüm için harekete geçmediğini belirten Anad, "Bağdadi'de 38 bin kişi yaşamasına rağmen herhangi bir hizmet getirilmedi. Halk, çok şey istemiyor. Caddelerdeki savaş enkazlarının kalkmasını ve köprünün onarılmasını talep ediyor." diye konuştu.

"Okula korku içinde gidiyoruz"

Sandalla yolculuk yapan Iraklı öğrenci Emced Anbari de iki arkadaşının boğulmasının ardından her gün okula korku içinde gittiklerini, ayrıca nehir sularının sıçraması nedeniyle ıslandıkları için sık sık hasta olduklarını belirtti.