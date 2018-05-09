  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Iraklı milletvekilinin konvoyuna saldırı

Irak'ın en büyük Sünni siyasal hareketi Ulusal Irak Güçleri Koalisyonu bünyesindeki Milletvekili Zeytun ed-Duleymi'nin, konvoyuna saldırı düzenlendi.

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Iraklı milletvekilinin konvoyuna saldırı

Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli Üsteğmen Tarık Abdurrahman, terör örgütü DEAŞ mensubu intihar eylemcisinin, başkent Bağdat'ın Ed-Dura semtinde Duleymi'nin konvoyu yakınında intihar saldırısı düzenlediğini belirtti.

Duleymi, yara almadan kurtuldu

Bölgede gizlenen örgüt militanlarının, intihar saldırısının ardından silahlı saldırı düzenlediğini söyleyen Abdurrahman, "Duleymi, saldırıdan yara almadan kurtuldu ancak oğlu yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Emniyet güçleri, bölgede operasyon başlattı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak, milletvekili, Konvoy
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