  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Iraklı milletvekilinin konvoyuna intihar saldırısı

Iraklı milletvekilinin konvoyuna intihar saldırısı

Terör örgütü DEAŞ, Iraklı Milletvekili Zeytun ed-Duleymi'nin konvoyunu hedef alan intihar saldırısı düzenledi. Duleymi saldırıdan kurtulurken oğlu yaralandı.

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Iraklı milletvekilinin konvoyuna intihar saldırısı

Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli Üsteğmen Tarık Abdurrahman yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensubu intihar eylemcisinin, başkent Bağdat'ın Ed-Dura semtinde Duleymi'nin konvoyu yakınında intihar saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölgede gizlenen örgüt militanlarının, intihar saldırısının ardından silahlı saldırı düzenlediğini söyleyen Abdurrahman, "Duleymi, saldırıdan yara almadan kurtuldu ancak oğlu yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Emniyet güçleri, bölgede operasyon başlattı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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