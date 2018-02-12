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Buradasınız : » » Irak'ın yeniden inşası için 88 milyar dolar gerekiyor

Irak'ın yeniden inşası için 88 milyar dolar gerekiyor

Irak hükümeti, terör örgütü DEAŞ’la mücadelenin büyük yıkıma uğrattığı ülkeyi yeniden inşa etmenin maliyetini 88,2 milyar dolar olarak açıkladı.

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Irakın yeniden inşası için 88 milyar dolar gerekiyor

Irak’ın en büyük ikinci kenti Musul, terör örgütü DEAŞ’tan yaklaşık üç yıl süren operasyonlar sonucunda temizlendi ancak geride kalan yıkım kolay kolay toparlanacak gibi durmuyor.

Kuveyt'te düzenlenen bir konferansta konuşan Irak Planlama Bakanlığı Müsteşarı Kuzey Abdülfettah, ilk etapta 22 milyar dolara ihtiyaç olduğunu söyledi. Daha sonra da 65 milyar dolarlık bir yatırım gerekeceğini sözlerine ekledi.

Müsteşar Abdülfettah'a göre, özellikle konut sektörü yatırıma en acil ihtiyaç duyulan alan.

Terör örgütü DEAŞ 2014’te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçirince, özellikle ülkenin batı bölgelerinde ordu ile müttefikleri, yerleşim yerlerini örgütten temizlemek için büyük operasyonlar düzenlemişti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun hava bombardımanlarıyla destek verdiği operasyonlarda şiddetli çatışmalar yaşanmış, özellikle Musul'daki konutların büyük kısmı tamamen yıkılmış ya da içlerinde yaşanılamaz hale gelmişti.

Musul'un sadece tarihi kent bölümünde 11 bin 500 evin yıkıldığı, 35 bin evin ise kısmen hasar gördüğü tespit edilmişti.

Örgütün kentten kaçarken yıkıntılar arasına kurduğu bubi tuzaklarının hala tamamen temizlenmediği ve birçok Musullunun yakınlarının cesetlerini molozların arasından çıkaramadığı da ortaya çıkmıştı.

DEAŞ’la çatışmaların yoğun geçtiği bir diğer kent olan Felluce'de ise 40 bine yakın evin tamamen yıkıldığı ya da kullanılamaz hale geldiği belirtilmişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Musul, Irak, DEAŞ
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