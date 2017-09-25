  • 26 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.554
    EURO 4.211
  • BIST 102270.17
    ALTIN 149.606
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz'

'Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz'

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referanduma ilişkin, "Irak'ın toprak bütünlüğünün önemine" vurgu yapan bir açıklama yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde IKBY'nin düzenlediği gayrimeşru referandum ve diğer dış politika gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, ABD yönetiminin referandumla ilgili pozisyonunu, "DEAŞ'ı ortadan kaldırmak ve İran'ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını ümit ediyoruz." sözleriyle ortaya koydu.

Donald Trump yönetimi, bir süredir Irak'ın toprak bütünlüğüne ve DEAŞ'la mücadelenin sekteye uğratılmamasına vurgu yaparak söz konusu referandumun iptal edilmesi gerektiğini dile getiriyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada "her iki ülkenin de referanduma karşı olduğuna" vurgu yapılmıştı.

Etiketler: amerika, beyaz saray, ırak gayrimeşru referandum, açıklama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER