'Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz'

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde IKBY'nin düzenlediği gayrimeşru referandum ve diğer dış politika gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, ABD yönetiminin referandumla ilgili pozisyonunu, "DEAŞ'ı ortadan kaldırmak ve İran'ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını ümit ediyoruz." sözleriyle ortaya koydu.

Donald Trump yönetimi, bir süredir Irak'ın toprak bütünlüğüne ve DEAŞ'la mücadelenin sekteye uğratılmamasına vurgu yaparak söz konusu referandumun iptal edilmesi gerektiğini dile getiriyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada "her iki ülkenin de referanduma karşı olduğuna" vurgu yapılmıştı.