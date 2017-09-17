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'Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz'

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki, "Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz" dedi.

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Irakın kuzeyinde ikinci İsrailin kurulmasına izin vermeyiz

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin, "Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz." dedi.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Maliki'nin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Maliki'nin referandumun ne Irak halkının ne de Kürtlerin çıkarına hizmet edeceğini, yasal olmadığını, ertelenmesi ya da iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyeceğiz." dediği aktarıldı.

IKBY'nin referandum kararına, Irak merkezi hükümeti, tartışmalı bölgelerde yaşayan Türkmen ve Araplar, ABD, Birlemiş Milletler, İngiltere, Türkiye ve İran karşı çıkıp, iptal edilmesini talep etmişti.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, referandum kararının anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını belirtmişti. Irak Meclisi de yaptığı oylamada "bağımsızlık referandumunu" reddetmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün yaptığı yazılı açıklamada, "IKBY yönetimine, referandumu iptal etmesi ve Bağdat ile ciddi ve sürdürülebilir bir diyaloğa girmesi çağrısında bulunuyoruz." demişti.

Etiketler: Irak, Kuzey Irak, referandum, nuri el-maliki, israil
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