Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak’ın kuzeyinde taarruz helikopteri desteğiyle icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
TSK’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Van/Başkale’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında bölücü terör örgütü mensubu bir terörist silahı ile birlikte yakalanmıştır.
Diyarbakır/Çınar’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında tespit edilen bir adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.
Şırnak/Güçlükonak’da bölücü terör örgütü mensubu bir terörist silahı ile birlikte teslim olmuştur.
Kaynak: TRT Haber