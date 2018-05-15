Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak’ın kuzeyinde taarruz helikopteri desteğiyle icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

TSK’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Van/Başkale’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında bölücü terör örgütü mensubu bir terörist silahı ile birlikte yakalanmıştır.

Diyarbakır/Çınar’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında tespit edilen bir adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.

Şırnak/Güçlükonak’da bölücü terör örgütü mensubu bir terörist silahı ile birlikte teslim olmuştur.

Kaynak: TRT Haber