  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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Irak'ın IKBY kararı yürürlüğe girdi

Bağdat yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki havalimanlarında uçuşların durdurulması kararının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

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Irakın IKBY kararı yürürlüğe girdi

Irak merkezi hükümeti, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki havalimanlarında uçuşların durduruluması kararı"nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, "IKBY'nin kontrolünde bulunan havalimanlarındaki uçuşların durudurulması kararı yürürlüğe girdi." denildi.

Bağdat hükümeti geçen salı günü, bölgesel yönetime IKBY'deki gayrimeşru referandumdan dolayı Erbil ve Süleymaniye havalimanları ile kara sınır kapılarının üç gün içinde kendilerine teslim edilmesi uyarısında bulunmuştu.

IKBY Bakanlar Kurulu ise "anayasaya aykırı olduğunu" öne sürerek bu talebi reddetmişti.

IKBY Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, son gelişmelerin ardından, askeri, diplomatik ve Birleşmiş Milletler'e (BM) ait seferler dışında tüm uluslararası uçuşların bugün yerel saatle 18.00'den sonra askıya alınacağını açıklamıştı.

Etiketler: son dakika, ırak referandum, ıkby referandum, IKBY
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