  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Irak'a yardım götüren AFAD tırı devrildi: 2 yaralı

Irak'ın kuzeyinde AFAD'a bağlı yardım malzemesi taşıyan tır devrildi.

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Iraka yardım götüren AFAD tırı devrildi: 2 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı yardım malzemesi taşıyan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Devrilen tır Süleymaniye'ye bağlı Halepçe ilçesi yakınlarındaki Bamo köyüne çadır ve battaniye taşıyordu.

Bölgede bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Yaralılar, ilk müdahaleden sonra Derbendihan Hastanesine kaldırıldı.

Bölgedeki AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da kaza mahallinde gerekli incelemelerde bulundu.

Irak-İran sınırında pazar akşamı merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Irak, deprem, AFAD, yardım tırı
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