Irak'a ilk yardım elini uzatan ülke Türkiye

Irak, Süleymaniye kentinin 103 km gündeydoğusundaki 7,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Irak'ta 7 kişi, İran'da 207 kişi hayatını kaybetti, bin 700'ün üzerinde de yaralı var.

Deprem sonrası oluşan yıkımların ardından yardım elini uzatan Türkiye'den Türk Kızılayı ve AFAD devreye girdi. Tüm imkanlarla karadan ve havadan bölgeye yardımlar ulaştırılmaya çalışılıyor.

Başbakan Yıldırım: Türkiye bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Türkiye'nin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır. Allah'tan dileğimiz daha fazla can kayıplarının yaşanmamasıdır. Bu büyük acıyı yaşayan kardeş Irak halkına ve yönetimine ve Kuzey Irak yönetimine derin üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Diyarbakır'dan 30 kişilik ekip Irak'a gitti

Bu arada, Irak'ın Halepçe kenti yakınlarında meydana gelen depremin ardından Diyarbakır'dan 30 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgeye gönderildi.

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 30 personelinden oluşan 5 araçlık arama kurtarma ekibi, Habur Sınır Kapısı'na hareket etti.

Bölgedeki diğer illerden de yardım ekiplerinin gönderilmeye hazır bekletildiği belirtildi.

AFAD arama kurtarma ekibi Süleymaniye'ye gidiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), deprem bölgesinde enkaz altındakilerin kurtarılması, yaralıların tedavisi ve insani ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yardım taşıyan askeri uçak Ankara'dan kalktı.

10 umke ve 10 arama kurtarma personelini taşıyan uçak Süleymaniye'ye gidiyor. Süleymaniye'ye giden uçakta ilaç, tıbbi malzeme, çadır ve battaniyeler bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Irak'taki depreme ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak'taki depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden, "AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz insani yardımlar için harekete geçti." dedi.

Irak’ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz arama-kurtarma çalışmaları ve ilaç, battaniye vd. insani yardımlar için harekete geçmiş durumda. Büyük geçmiş olsun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 12 Kasım 2017

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Türkiye'de herhangi bir ilimizde yıkım veya hasar yok.

TRT Haber'de canlı yayına bağlanan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Irak'taki depreme ilişkin konuştu. Türkiye'de herhangi bir ilimizde yıkım veya hasarın olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı @DrRecepAkdag: Türkiye’de herhangi bir ilimizde yıkım veya hasar yok https://t.co/NqqF6wAuyQ pic.twitter.com/TsqPnKwR33 — TRT HABER (@trthaber) 12 Kasım 2017

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Komşumuzda oluşan bu depreme karşı her türlü yardımı verecek durumdayız.

Sağlık Bakanı Demircan, TRT Haber'e yaptığı canlı telefon bağlantısında Irak'taki depreme ilşkin açıklamalar yaptı. Demircan, "Komşumuzda oluşan bu depreme karşı her türlü yardımı verecek durumdayız." dedi.

Sağlık Bakanı @Dr_Demircan: Komşumuzda oluşan bu depreme karşı her türlü yardımı verecek durumdayız https://t.co/NqqF6wAuyQ pic.twitter.com/StcdnmsmYH — TRT HABER (@trthaber) 12 Kasım 2017

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Türkiye bütün hazırlıklarını hazırlamış ve komşularına yardıma hazırdır.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, TRT Haber'e yaptığı canlı telefon bağlatısında, "Türkiye bütün hazırlıklarını hazırlamış ve komşularına yardıma hazırdır." dedi.

Başbakan Yardımcısı @Hakan_cavusoglu: Türkiye bütün hazırlıklarını hazırlamış ve komşularına yardıma hazırdır https://t.co/NqqF6wAuyQ pic.twitter.com/SfNMzbDIWi — TRT HABER (@trthaber) 12 Kasım 2017

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ sosyal medya üzerinden açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Irak'ın Süleymaniye kentinin güneydoğusunda gerçekleşen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında;

"Dün (12 Kasım) akşam saatlerinde merkez üssü Irak'ın Halepçe kentinin güneybatısı olan ve ilk belirlemelere göre 7.2 şiddetinde bir deprem yaşanmasından büyük üzüntü duyduk.

Özellikle Iraklı Kürt kardeşlerimizin bulunduğu yerlerde yoğun şekilde hissedilen depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Şu ana kadar, teyide muhtaç olmakla birlikte, az sayıda can kaybı yaşandığı yönündeki bilgiler bu elim hadisedeki tesellimizi oluşturmaktadır.

Türkiye, ulusal kuruluşları AFAD ve Kızılay'la Irak halkının bu acı gününde yardıma hazırdır." denildi.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: Süleymaniye'de 8 köyde hasar bilgisi aldık.

AFAD: 3 bin çadır, 10 bin battaniye, bir mobil mutfak, 3 bin ısıtıcı ve 10 bin yatak Afet Bölge Depoları'ndan yükleniyor.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu: Şu an çadır ve çadır içi yardım malzemeleri sınıra doğru harekete geçti https://t.co/NqqF6wAuyQ pic.twitter.com/ywNCkLWeHD — TRT HABER (@trthaber) 12 Kasım 2017

AFAD Başkanı @mgulluoglu: Irak makamlarından yardım talebi geldiği takdirde, ekiplerimizi göndermeye hazırız https://t.co/NqqF6wAuyQ pic.twitter.com/9Ot9R0soDb — TRT HABER (@trthaber) 12 Kasım 2017

Bütün ekipler harekete geçti

Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak'taki depreme ilk yardım eli uzatan ülke olduğunu ifade etti.

Depremin ardından bütün ekiplerin harekete geçtiğini belirten Akar, "Depremin hemen ardından depolarımızı açtık ve çadırları tırlara yüklemeye başladık. İlk etapta bin adet çadır göndereceğiz." dedi.

Bu arada Muş AFAD Müdürlüğü de Irak'taki deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 8 tırla bin çadır gönderdi.

Türk Kızılayı deprem bölgesine ilk ulaşan ekip oldu

Türk Kızılayı, en kısa zamanda depremzedelerin yardımına koşmak için olayın ardından bölgeye harekete ederek, yıkımın en çok meydana geldiği Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesine ulaştı.

İlçede, deprem sebebiyle onlarca ev hasar görürken, birkaç bina da yıkıldı. Bölgeye ilk ulaşan yardım kuruluşu olan Türk Kızılayına bağlı öncü ekip bölgede incelemelerde bulunarak evleri zarar gören ailelere beraberinde getirdikleri insani yardım malzemelerini dağıttı.

Sağlık Bakanlığı hazırlıklarını tamamladı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Genelkurmay başkanlığından Habur Sınır Kapısı'na gelebilecek hasta ve yaralıların transferi için Skorsky tipi helikopter talebininde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari, Van, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Şırnak, Elazığ illerinden en az üçer adet tek sedyeli, birer adet çok sedyeli ambulans hazırlanmıştır. (Toplam 40 ambulans ) Bölgede bulunan bir adet ağır iklim sahra hastanesinin yanına Diyarbakır ve Van illerinden de takviyeler yapılmış olup, hem Habur Sınır Kapısı'na hem de lüzumu halinde sınır ötesine kurulabilecek şekilde hazırlıklar yapılmıştır. Havayolu ile gelebilecek yaralılar için hava ambulans ve helikopter ambulans ekipleri hazır vaziyette tutulmakta olup güzergahları kontrol edilmiştir. Heliport alanları helikopter iniş ve kalkışları için hazır hale getirilmiştir. AFAD ile koordinasyon yapılarak talep edilen 2 tim UMKE (10 kişi) ve bir UMKE aracı, uçakla Bağdat'a göndermek için hazırlanmıştır."

Adana'dan da bölgeye 10 tır yardım malzemesi gönderdi.

Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Akdeniz Bölge Afet Yönetim Merkezinden 560 çadır, 2 bin yatak, bin battaniye ve bin 100 ısıtıcı, bölgeye ulaştırılmak üzere tırlara yüklendi. Tırlar, deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından Türkiye'nin harekete geçtiğini, bu kapsamda Türk Kızılayının da bölgeye yardım gönderdiğini söyledi.

Kaynak: Reuters, TRT Haber, AA, AFP