Irak ve Cezayir Suriye'deki ateşkesten memnun

Irak ve Cezayir, Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde varılan ateşkes mutabakatıyla ilgili memnuniyetini ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de çatışan tarafların ateşkese uymalarını, akan kanın durmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını temenni ettiğini belirtti.

Sığınmacıların ve göçmenlerin geri dönebilmesini, Suriyelilerin taleplerini gerçekleştirecek siyasi bir sürece girilmesini ve güvenlik ile istikrarın ülkede hakim kılınmasını umduğunu ifade eden Allavi, anlaşmanın, bölgedeki diğer krizler için de benzer çözümler bulunması için ufuk açıcı olmasını arzu ettiğini aktardı.

Allavi açıklamasında ayrıca, Suriye halkına yardım için Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi altında, BMGK'da daimi üyelerin, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), Arap Birliğinin, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katılımıyla bölgesel bir toplantı düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz Bin Ali Şerif de Cezayir resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Suriye'deki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Kardeş Suriye ve halkının çıkarlarına olan siyasi çözüme ulaşmaya imkan sağlayacak müzakerelerin yapılması için tüm tarafları anlaşmaya uymaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cezayir'in baştan beri siyasi çözümden yana durduğunu hatırlatan Şerif, "Bizler tüm tarafları Suriye'nin toprak bütünlüğünü, Suriye halkının bağımsızlığını ve barışı muhafaza etmek üzere bir çözüm bulunması için ulusal bir uzlaşının sağlanması için diyalog diline öncelik vermeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.